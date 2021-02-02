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20:45   2 Февраля 2021
Армия

Командование Северного флота РФ выработает тактику применения ракет и артиллерии

Командование Северного флота РФ выработает тактику применения ракет и артиллерии

Командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев проводит учебный сбор по выработке единой тактики применения ракетно-артиллерийского вооружения.

Сбор продлится несколько дней. За это время участники должны будут разработать единые подходы к тактике использования ракетного оружия и артиллерии в разных условиях. Кроме того, они обсудят "организацию подготовки корабельных боевых расчетов", сообщили в пресс-службе флота.

В сборе участвуют представители Военно-морской академии имени Н.Кузнецова и крупнейших предприятий военно-промышленного комплекса РФ.

Ранее Моисеев заявил, что Северный флот должен обеспечивать испытания нового оружия, например, гиперзвуковой ракеты "Циркон". В прошлом году фрегат "Адмирал Горшков" совершил несколько успешных пусков этой перспективной ракеты.

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#северный флот #моисеев #тактика

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