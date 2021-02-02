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20:37   2 Февраля 2021
Происшествия

Француз после семейной ссоры нанес полицейскому удар саблей в пах

Француз после семейной ссоры нанес полицейскому удар саблей в пах

Стражи правопорядка задержали жителя города Нант. Он предстанет перед судом за нападение на сотрудника полиции.

Правоохранители получили сигнал о нарушении общественного порядка. Увидев прибывших силовиков, агрессивный мужчина набросился на них. В руках у нападавшего была сабля.

Пострадавшему офицеру диагностировали ранения в области ноги и паха. Мужчине наложили десять швов, пока он освобожден от несения службы.

По предварительным данным, в момент преступления злоумышленник был "на эмоциях" из-за семейного конфликта. Агрессивности ему добавили алкоголь и запрещенные вещества, под воздействием которых он находился.

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#франция #полицейский #сабля

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