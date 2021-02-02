Француз после семейной ссоры нанес полицейскому удар саблей в пах

Стражи правопорядка задержали жителя города Нант. Он предстанет перед судом за нападение на сотрудника полиции.

Стражи правопорядка задержали жителя города Нант. Он предстанет перед судом за нападение на сотрудника полиции.

Правоохранители получили сигнал о нарушении общественного порядка. Увидев прибывших силовиков, агрессивный мужчина набросился на них. В руках у нападавшего была сабля.

Пострадавшему офицеру диагностировали ранения в области ноги и паха. Мужчине наложили десять швов, пока он освобожден от несения службы.

По предварительным данным, в момент преступления злоумышленник был "на эмоциях" из-за семейного конфликта. Агрессивности ему добавили алкоголь и запрещенные вещества, под воздействием которых он находился.