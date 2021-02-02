Лунная пыль оказалась смертельно опасной для человека

Состав лунной пыли чрезвычайно токсичен для человеческого организма и может вызывать даже онкологические заболевания, сообщают ученые.

Состав лунной пыли чрезвычайно токсичен для человеческого организма и может вызывать даже онкологические заболевания, сообщают ученые.

"Аполлон" совершил несколько миссий и доставил на Землю пыль, которая покрывает поверхность спутника планеты. Выяснилось, что лунный порошок вступает в негативную реакцию с клетками организма человека, сообщает Planet Today. Минералы создают гидроксильные радикалы, провоцирующие развитие рака легких.

В ходе эксперимента ученые испытали действие лунной пыли на тканях грызунов и людей. Результат оказался поражающим — около 90% клеток испытуемых было уничтожено.