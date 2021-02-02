Симоновский суд Москвы принял решение заменить условный срок блогеру Алексею Навальному на реальный.

Симоновский суд Москвы принял решение заменить условный срок блогеру Алексею Навальному на реальный. Он получил 3,5 года лишения свободы. Суд принял решение засчитать время домашнего ареста Навального. Блогер отправится в колонию общего режима.

Изначально заседание планировалось провести в Симоновском суде Москвы. Однако из-за проблем с размещением журналистов было решено переместить мероприятие в Мосгорсуд. Оно состоялось в выездном формате. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе МГС в комментарии для РИА Новости, передает ФАН.

Ранее стало известно, что Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) обратилась в суд с призывом заменить условный срок Навальному на реальный в рамках дела "Ив Роше". Блогера обвинили в неоднократном нарушении возложенных на него обязательств.

В декабре основатель "Фонда борьбы с коррупцией" (признан в РФ иноагентом) стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он лишил бюджет компании "Ив Роше" примерно 400 млн рублей. В конце 2020 года блогера объявили в федеральный розыск.

Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево. До вынесения окончательного приговора он продолжит находиться под стражей. По словам его пресс-секретаря Киры Ярмыш, он отбывает арест в СИЗО №1, более известное как "Матросская тишина".