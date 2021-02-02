Российские медики нашли лежащий в основе бессимптомных форм коронавируса механизм

Механизм естественной иммунизации лежит в основе бессимптомных форм коронавируса. К такому выводу пришли уральские медики.

Механизм естественной иммунизации лежит в основе бессимптомных форм коронавируса. К такому выводу пришли уральские медики.

COVID-19 легче переносят те люди, у которых хорошо реагирует клеточная защита, отметила член-корреспондент РАН, ректор Уральского государственного медицинского университета Минздрава РФ Ольга Ковтун. Эти клетки находятся в носоглотке. У них ярче выражена возможность выведения вируса.

Если человек один раз столкнулся с малой дозой инфекции, в его организме формируются клетки памяти. Они помогут впоследствии перенести заболевание бессимптомно. Дети болеют коронавирусом без клинических симптомов. У малышей может не быть на клетках рецепторов, которые ловили бы инфекцию и позволяли ей фиксироваться.