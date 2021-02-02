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20:05   2 Февраля 2021
Политика

Волгоград отмечает победу в Сталинградской битве

Волгоград отмечает победу в Сталинградской битве

Победа в Сталинградской битве стала переломной в Великой Отечественной войне. На Мамаевом кургане состоялось торжественное открытие памятника танку Т-34.

Артиллеристы мотострелкового подразделения выполнили выстрел памяти из орудий ЗИС-3.

"Выстрел был произведен ровно в 12:00 мск на южном склоне Мамаева кургана двумя орудиями ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", – сообщила пресс-служба Южного военного округа.

Выстрел из орудий был произведен в память о воинах Красной армии, павших в битве за Сталинград. Впервые одновременно стреляли из орудий в четырех городах-героях: Волгограде, Керчи, Новороссийске и Мурманске.

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