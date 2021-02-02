Вассерман: нужно менять российские законы, мешающие наказывать провокаторов

Организаторы несанкционированных акций протеста в России должны ответить за свою деятельность, но с этим могут возникнуть сложности, так как «командный пункт» этих деятелей находится за океаном и до него невозможно добраться

Организаторы несанкционированных акций протеста в России должны ответить за свою деятельность, но с этим могут возникнуть сложности, так как «командный пункт» этих деятелей находится за океаном и до него невозможно добраться. Поэтому необходимо наносить удары по «передаточным звеньям», которые находятся в зоне досягаемости российской юрисдикции.

Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил известный журналист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман

При этом, по его словам, даже с наказанием «передаточных звеньев» возникают сложности, так как многие российские законы в свое время были написаны именно теми заокеанскими «командными пунктами», которые ведут антироссийскую деятельность.

«Значительная часть наших законов тогда сочинялась при содействии консультантов из Западной Европы и Северной Америки», — напомнил Вассерман, отметив, что эти консультанты нарочно заложили в российское законодательство мины замедленного действия, которые сейчас как раз срабатывают.

По мнению аналитика, именно по этой причине в России не получится осудить всех провокаторов на длительные сроки лишения свободы.

Перед тем, как привлекать организаторов незаконных акций протеста к ответственности необходимо изменить законы, которые эти организаторы нарушают своими действиями.

«Думаю, нынешние безобразия послужат серьезным основанием для приведения наших законов в соответствие с реальностью, поскольку закон должен отражать реальность», — подчеркнул Вассерман.

При этом аналитик не стал уточнять, кого именно он считает провокаторами, заслуживающими длительные тюремные сроки.

Напомним, во многих российских городах 23 и 31 января прошли акции протеста, по итогам которых было возбуждено несколько уголовных дел в отношении организаторов и провокаторов беспорядков.