Названа главная опасность штамма COVID-19 из Великобритании

Специфику мутации коронавируса из Великобритании описали шведские и индийские исследователи. Новый вид COVID-19 впервые выявили в декабре 2020 года.

Специфику мутации коронавируса из Великобритании описали шведские и индийские исследователи. Новый вид COVID-19 впервые выявили в декабре 2020 года.

Мутации в белке нового штамма коронавируса помогают ему быстрее связываться с рецепторами клеток человеческого организма. Новый вид COVID-19 может оказаться более опасным, так как его вирулентность гораздо выше, чем у предшественника. Он также способен уклоняться от разработанных на сегодняшний день вакцин, рассказали специалисты.

Главная опасность "британского" штамма заключается в том, что ПЦР-тест может просто не распознать вирусную РНК нового вида коронавируса. Мутация, однако, ослабила инфекцию. Это выражается в более легком течении болезни. При этом переболевшие коронавирусом люди остаются защищенными от вида COVID-19 из Великобритании.