Собравший для британских медиков почти 33 млн фунтов ветеран умер после COVID-19

Скончался британский ветеран Том Мур, который сумел собрать в пандемию коронавируса почти 33 миллиона фунтов для британских медработников.

Скончался британский ветеран Том Мур, который сумел собрать в пандемию коронавируса почти 33 миллиона фунтов для британских медработников.

Ветеран Второй мировой войны стал известен на весь мир, после того как решил помочь британским врачам в борьбе с коронавирусной инфекцией. Он объявил сбор денежных средств. В общей сумме ему удалось собрать почти 33 млн фунтов, которые пошли на обеспечение британских врачей необходимыми средствами индивидуальной защиты, лекарствами, а также на помощь пациентам.

Дочь Мура сообщила, что ее 100-летний отец попал в больницу после заражения коронавирусной инфекцией. Позднее врачи сообщили о его смерти. Королева Елизавета II лично выразила соболезнования семье Мура.