Анастасиадис заявил об окончательной отмене программы «золотых паспортов»

Президент Кипра Никос Анастасиадис заявил, что республика не намерена возвращаться к программе "золотых паспортов".

Президент Кипра Никос Анастасиадис заявил, что республика не намерена возвращаться к программе "золотых паспортов".

Стоит отметить, что в ноябре 2020 года Никосия отменила Кипрскую инвестиционную программу (КИП), по которой иностранцы могли получить гражданство страны в обмен на инвестиции. Программа действовала с 2013 года, принесла порядка 8 млрд евро инвестиций, власти выдали около четырех тысяч "золотых паспортов" тем, кто вложил в экономику 2,5 млн долларов.

Поводом для отмены программы стало журналистское расследование, в котором рассказывалось о причастности представителей кипрских властей к планам продажи паспортов преступникам. Решение о прекращении КИП было принято на следующий день после выхода расследования.