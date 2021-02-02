Милонов рассказал, что ждет Сербию в случае вступления в Евросоюз

Сербию ждет незавидная судьба стран Прибалтики, считает депутат Госдумы.

Депутат Госдумы Виталий Милонов оценил перспективы Сербии в составе Евросоюза. На пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» он напомнил, что жители России всегда относились к республике как к духовно близкой стране. В составе ЕС же, по мнению парламентария, Белград ждет незавидная судьба Прибалтийских республик.

«В России есть люди, их немного — примерно 2-3%, которые готовы стать на путь отказа от госсуверенитета и раствориться европейской интеграции, которой и не существует. Мы не можем комментировать позицию президента Сербии исходя из принципа суверенитета, но можно отметить, что очень многие сербы понимают, что будущее страны связано с тесной дружбой и братских отношений с РФ. Многие сербы видят примеры соседних республик, которые становятся непонятным ресурсным придатком для ЕС. Во многих странах, например, в Прибалтике, молодежь поддерживает Евросоюз, только при этом там не живет», — заявил парламентарий.

Такие государства, как Болгария и Румыния, а также упомянутая Прибалтика, превратились в «страны старико»в, продолжил Милонов. Молодежь оттуда предпочитает выезжать на заработки в Западную Европу и оставаться там.

«Нужно быть реалистами, чтобы увидеть, что через 20 лет то, что называется Евросоюзом, такими темпами развития, будет снесено некими казнями египетскими и станет европейским халифатом. И ужас, который царит в Косово, будет царить в Париже, Брюсселе и Лондоне. Сербия, которая находится в центре Европе, сейчас могла бы стать прообразом новой европейской формации по принципам отцов-основателей ЕС. Тогда он был провозглашен как союз независимых государства. В этой формации главными лицами сотрудничества могли бы быть и Россия, и Германия, и Франция и Сербия», — высказал депутат Госудмы.

Председатель партии «Сербские правые» Миша Вацич разделяет точку зрения Милонова. По его мнению, Сербия ни при каких обстоятельствах не должна вступать в Евросоюз.

«ЕС – это тюрьма для народа. Худшая копия СССР. В Евросоюзе народный суверенитет упирается в различные политические процессы. Сербия никогда не войдет в распадающийся изнутри Европейский союз. Показателем этому необратимому процессу стал выход Великобритании из союза», – убежден политик.

Вацич также отметил, Европе объявила локдауны, против которых местные жители выступают на акциях протеста. При этом существенная помощь Сербии в борьбе с коронавирусом пришла не от Евросоюза, а от России, подчеркнул лидер партии.