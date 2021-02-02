Сатановский: петух не зря является главной птицей во французской геральдике

Неожиданное выступление президента Франции Эммануэля Макрона по поводу «Северного потока – 2» можно объяснить его острым желанием понравиться новой администрации США и стать главным европейским партнером Америки.

Неожиданное выступление президента Франции Эммануэля Макрона по поводу «Северного потока – 2» можно объяснить его острым желанием понравиться новой администрации США и стать главным европейским партнером Америки.

Такое мнение в личном Telegram-канале высказал российский политолог, директор Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

«Вот что по-настоящему порадовало, так это неожиданный курбет французов, которые призвали немцев перестать поддерживать отношения с Россией на нынешнем уровне, исходя из их немецкой необходимости доведения до ума проекта "Северный поток — 2". Жестче надо с русскими говорить, жестче», — пишет политолог, комментируя выступление Макрона.

Кроме того, Франция, оглядываясь на Америку и ожидая от нее похвалы, призвала более решительно вводить новые санкции, отмечает Сатановский.

Французский президент, по его словам, развивает повышенную активность и лезет «без мыла в каждую дырку» лишь для того, чтобы наглядно продемонстрировать Америке, кто является хозяином в современной Европе, кто главный в Евросоюзе, кто «строит» новых европейцев и свысока разговаривает со старыми. Все этом подводит к ответу на главный вопрос – кто станет главным партнером США в Европе.

Именно ради этого Макрон наезжает и на Турцию, и на Белоруссию, пытается даже что-то разрулить в Карабахе и на Украине с Донбассом, подчеркивает Сатановский.

«Толку от Франции везде ноль. И от Макрона ноль. И инструментов влияния у него никаких ни на что, куда он лезет, нет и не будет. Но традиционные галльские амбиции… Не зря у них в геральдике главная птица – петух. Во всех смыслах этого слова, и хороших, и плохих», — отмечает эксперт.

Макрон, по его словам, не Наполеон Бонапарт, не Шарль де Голль и даже не Николя Саркози, но очень хочет быть кем-то из них. При этом французский президент упускает из виду, что всех его кумиров обломали: Наполеона в России, де Голля в Алжире и Вьетнаме, а Саркози в Сирии и Ливии.