Бизнесмен Пригожин предрек реальное наказание для Навального

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал судебный процесс об изменении меры пресечения для блогера Алексея Навального с условного срока на реальный.

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал судебный процесс об изменении меры пресечения для блогера Алексея Навального с условного срока на реальный.

Выездное заседание Симоновского суда проходит в Мосгорсуде. Дело Навального рассматривается по иску Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Ведомство отметило неоднократное нарушение блогером условий испытательного срока по делу "Ив Роше". Окончательный приговор будет вынесен 2 февраля. Мнение бизнесмена Евгения Пригожина по этому поводу опубликовала пресс-служба компании "Конкорд" в социальной сети "ВКонтакте".

"Леша Навальный думал, что на халяву отделается, покривляется немного, а западные кураторы его отмажут. Но не тут-то было. Посидит теперь несколько лет, о своем поведении подумает. Главное, чтобы его трудоустроили, иначе долг не отдаст. А так пускай сидит и не кукарекает", — сказал Пригожин.

Согласно предоставленным в суде данным ФСИН, Навальный около 60 раз нарушил общественный порядок после того, как ему вынесли условный приговор. В ходе заседания судья сделала блогеру замечание. Она обратила внимание фигуранта дела, что он находится не на митинге, и призвала не заниматься во время процесса политикой.