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19:06   2 Февраля 2021
Общество

Бизнесмен Пригожин предрек реальное наказание для Навального

Бизнесмен Пригожин предрек реальное наказание для Навального

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал судебный процесс об изменении меры пресечения для блогера Алексея Навального с условного срока на реальный.

Выездное заседание Симоновского суда проходит в Мосгорсуде. Дело Навального рассматривается по иску Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Ведомство отметило неоднократное нарушение блогером условий испытательного срока по делу "Ив Роше". Окончательный приговор будет вынесен 2 февраля. Мнение бизнесмена Евгения Пригожина по этому поводу опубликовала пресс-служба компании "Конкорд" в социальной сети "ВКонтакте".

"Леша Навальный думал, что на халяву отделается, покривляется немного, а западные кураторы его отмажут. Но не тут-то было. Посидит теперь несколько лет, о своем поведении подумает. Главное, чтобы его трудоустроили, иначе долг не отдаст. А так пускай сидит и не кукарекает", — сказал Пригожин.

Согласно предоставленным в суде данным ФСИН, Навальный около 60 раз нарушил общественный порядок после того, как ему вынесли условный приговор. В ходе заседания судья сделала блогеру замечание. Она обратила внимание фигуранта дела, что он находится не на митинге, и призвала не заниматься во время процесса политикой.

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#навальный #пригожин #конкорд

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