Милонов предложил осудить Навального за государственную измену

По словам Милонова, российский блогер пытался совершить госпереворот по поручению западных спецслужб.

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил судить российского блогера Алексея Навального за государственную измену (статья 275 УК РФ). По его словам, Навальный по поручению западных спецслужб пытался совершить госпереворот. Такое мнение политик выразил на пресс-конференции, проводимой Медиагруппой «Патриот» во вторник, 2 февраля.

У Мосгорсуда, где проходило заседание по делу Навального, скопилось по меньшей мере восемь автомобилей с дипломатическими номерами. Прибывших пропускали к зданию суда вместе с сотрудниками СМИ. Сообщается, что на суд прибыли 18 сотрудников посольств.

Алексея Навального доставили в Мосгорсуд, где будет решаться вопрос о замене ему условного срока на реальный Ранее туда прибыл адвокат блогера Вадим Кобзев. Кроме того, у здания суда замечены машины дипломатов иностранных государств. pic.twitter.com/VAjvMTg8yp — Известия (@izvestia_ru) February 2, 2021

Многие иностранные дипведомства нередко публично требовали освободить Навального. Например, совместное обращение выпустили страны G7 (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США).

На присутствие зарубежных дипломатов на судебном заседании отреагировал МИД России. Ведомство заявило, что это обстоятельство является вмешательством во внутренние дела РФ и саморазоблачением попыток Запада сдержать Россию.

???? Мария Захарова назвала присутствие на суде иностранных дипломатов вмешательством во внутренние дела. «Это уже не просто вмешательство во внутренние дела суверенного государства. Это саморазоблачение неприглядной и противозаконной роли коллективного Запада...» — РБК (@ru_rbc) February 2, 2021

По мнению Милонова, это обстоятельство окончательно вычеркнуло Навального из списка российских политиков. Очевидно, что Навальный напрямую связан с Западом, добавил депутат.

«Навальный просто закончился как политик. Дело “Ив Роше” — важная вещь, но более серьезное преступление — измена родине. И я бы его судил именно за это, совершенно бы не стеснялся. Потому что по заданию иностранных спецслужб он пытался совершить госпереворот. Это абсолютно американская хорошая добрая практика. Сегодня полностью раскрыты карты. Его попытка язвительно говорить, что он не связан с Западом... Миф развеян. Навальный — ставленник Запада», — отметил Милонов.

Кроме того, гость «Патриота» обратил внимание, что на несанкционированных митингах 31 января Навального перестали поддерживать. По его словам, многие выходили на улицы, поскольку «устали от пандемии коронавируса».

«Никто за Навального почти не выходил. Понятно, что он для кого-то был неким поводом. Это знак для всех оппозиционных партий, что они плохо работают. Почему не работают с теми людьми, которым что-то не нравится? Почему их политики бросили? Почему не выражают их точку зрения, не отстаивают их позиции в парламенте? У нас же есть оппозиция. Народ перестал видеть в искусственной глупой оппозиции своих представителей», — не сомневается депутат ГД РФ.

При этом, продолжил Милонов, некоторые из штаба Навального, так или иначе, пытались провоцировать россиян к нападению на сотрудников правоохранительных органов. Впрочем, им этого не удалось осуществить, поскольку граждане потеряли к ним доверие.

«Большинство не поддержало этих негодяев. Провокаторы, ближайшие соратники блогера пытались спровоцировать обычных людей на войну, насилие. У них этого не проучилось. Мы увидели, что это бессмысленно. И ни к чему не приведет», — подытожил Милонов.

Во вторник, 2 февраля, Мосгорсуд по ходатайству ФСИН заменил Навальному условный срок в 3,5 года по делу «Ив Роше» на реальный. Адвокат блогера Ольга Михайлова сообщила, что в случае вступления решения в силу он проведет в колонии около двух лет и восьми месяцев. До вступления решения в силу он останется в СИЗО.

❗️Суд отправил Навального в колонию по делу "Ив Роше". Симоновский суд Москвы удовлетворил требование ФСИН и заменил оппозиционеру Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. https://t.co/mTgCyZ2zyM — bbcrussian (@bbcrussian) February 2, 2021

«Примерно он пробудет в колонии два года и восемь месяцев. Вычитайте еще две недели, что он провел под стражей после решения Химкинского суда», — сказала она.

В суде уточнили, что в срок лишения свободы Навального зачли период его нахождения под домашним арестом — с 28 февраля по 30 декабря 2014 года.

Навальный имел два приговора за экономические преступления по двум уголовным делам — «Кировлеса» и «Ив Роше». Если по первому случаю его осудили на 5 лет условно, то по второму — на 3,5 года условно с испытательным сроком в пять лет, который затем продлили еще на год.

Блогер Алексей Навальный около 60 раз нарушил общественный порядок после назначения ему условного срока, заявил в ходе судебного заседания представитель ФСИН. Об этом сообщает наш корреспондент:https://t.co/pvfHUBbNdK pic.twitter.com/BdPlwt9pWP — Известия (@izvestia_ru) February 2, 2021

Блогер систематически нарушал требования закона. В частности, не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию в установленные дни. Также, по данным ФСИН, он около 60 раз нарушил общественный порядок после условного приговора. В этой связи 29 декабря 2020 года Навальный был объявлен в федеральный розыск.

17 января его задержали в Шереметьево после возвращения из Германии, заключив под стражу на 30 суток.