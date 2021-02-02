Вассерман раскрыл, какая катастрофа ждет человечество

Публицист и политический консультант Анатолий Вассерман считает, что привыкшие управлять миром последние десятки лет элиты скоро будут сброшены со своего пьедестала. Такое мнение он высказал в эфире YouTube-канала «Аврора».

Публицист и политический консультант Анатолий Вассерман считает, что привыкшие управлять миром последние десятки лет элиты скоро будут сброшены со своего пьедестала. Такое мнение он высказал в эфире YouTube-канала «Аврора».

Крах империи доллара станет основным фактором, который приведет к обрушению привычного мирового порядка, уверен Вассерман. Он напомнил, что последние полвека Соединенные Штаты живут за счет механизма, разработанного еще в 70-е годы прошлого века, и получившего название «рейганомика».

Суть его заключается в бесконтрольном печатании ничем не обеспеченных долларов и в такой же бесконтрольной раздаче кредитов. Вассерман отметил, что такой механизм хорошо работал до 2008 года, пока в США не лопнул «пузырь» ипотечных компаний, которые начали банкротиться одна за другой. Это вызывало глобальный экономический кризис.

С тех пор финансисты и банкиры, обслуживающие интересы подлинной мировой элиты, не придумали ничего лучше, чем просто «заливать» разрастающийся экономический пожар все новыми и новыми порциями ничем не обеспеченных денег. Как считает эксперт, именно поэтому американская валюта за последние десять лет стремительно потеряет остатки ценности.

Новая волна бушующего мирового финансового шторма снесет всю элиту, убежден Вассерман. Процесс завершится масштабной зачистка тех, кто раньше обладал полным контролем за главными финансовыми активами планеты.

Ранее Вассерман заявил, что 2021 год пройдет для Белоруссии на позитивной ноте. Политический консультант напомнил, что руководство страны смогло удержать ситуацию под контролем во время попытки государственного переворота.