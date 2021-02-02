РКН оштрафовал СМИ-иноагентов еще на 2,2 млн рублей
Внесенные в реестр иностранных агентов средства массовой информации обязали выплатить штрафы. Решение приняли в Роскомнадзоре.
Ранее с заявлением о том, что иноагенты не выполняют требования ведомства, в РКН обратился генеральный директор Федерального агентства новостей Евгений Зубарев.
СМИ-иноагенты теперь должны заплатить еще 2,2 млн штрафа за отсутствие необходимой маркировки. Информацией об этом поделились официальные представители Роскомнадзора.
Причисленные к числу иноагентов медиа уже получали извещения о многомиллионных штрафах за игнорирование соответствующих отличительных знаков. До этого представители таких СМИ были приглашены в Роскомнадзор. Тогда сотрудники ведомства составили первые административные протоколы за нарушения российского законодательства.