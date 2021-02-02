Неопытных трейдеров в России призвали не ждать легкого заработка

Инвесторы должны заработать большой опыт в использовании сложных инструментов с большими рисками, прежде чем начнут получать высокие доходы, объяснили эксперты.

Инвесторы должны заработать большой опыт в использовании сложных инструментов с большими рисками, прежде чем начнут получать высокие доходы, объяснили эксперты.

Специалист по производным финансовым инструментам Вячеслав Зайченко в интервью "360" объяснил, что игра на фондовом рынке — это тяжелая работа, которая требует много усилий и навыков. Человеку следует быть финансово образованным, самостоятельно вникать в макро- и микроэкономические нюансы, не обольщаться на легкие наживы.

Финансовый аналитик компании "Калита-Капитал" Дмитрий Голубовский советует начинающим трейдерам минимизировать свои риски и использовать для вкладов только проверенные инструменты. Лучше всего найти надежного финансового советника, который будет действовать в интересах клиента, грамотно составит портфель ценных бумаг.

Если нет опыта, выход на биржу должен быть связан с желанием не заработать, а сберечь накопления от инфляции. Некоторые, видя растущий рынок, сразу проявляют жадность, но в результате могут потерять все. Не пытайтесь обыграть рынок, если хотите просто сберечь свои деньги, цитирует Голубовский гения долгосрочного инвестирования Уоррена Баффетта.