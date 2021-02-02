Всех задержанных у Мосгорсуда несовершеннолетних отпустили домой

Правоохранители 2 февраля задержали у Мосгорсуда восемь несовершеннолетних. Всех их отпустили домой, отметила детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская.

Правоохранители 2 февраля задержали у Мосгорсуда восемь несовершеннолетних. Всех их отпустили домой, отметила детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская.

В отношении детей правоохранители соблюдали все необходимые процедуры. Полицейские вызвали родителей несовершеннолетних. В этот вторник в Мосгорсуде проходит заседание по делу блогера Алексея Навального. Его обвиняют в нарушении отбывания условного наказания. Генпрокуратура заявила, что поддерживает требования ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный. Решение по делу основателя признанного в РФ иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" суд объявит в ближайший час.