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18:54   2 Февраля 2021
Общество

Главе СК доложили о делах, возбужденных после митингов 23 и 31 января

Главе СК доложили о делах, возбужденных после митингов 23 и 31 января

Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин выслушал сотрудников ведомства, которые рассказали ему о ходе расследований дел, открытых после несанкционированных акций.

Бастрыкин подчеркнул, что правоохранители должны не только установить все обстоятельства противоправных действий, но и выяснить мотивы, которые побудили людей совершать подробные поступки, передает пресс-служба СК. Также он поручил следователям провести проверки в отношении мужчин, участвовавших в митинге и уклоняющихся от воинской обязанности.

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#ск #бастрыкин #митинги

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