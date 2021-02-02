Главе СК доложили о делах, возбужденных после митингов 23 и 31 января

Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин выслушал сотрудников ведомства, которые рассказали ему о ходе расследований дел, открытых после несанкционированных акций.

Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин выслушал сотрудников ведомства, которые рассказали ему о ходе расследований дел, открытых после несанкционированных акций.

Бастрыкин подчеркнул, что правоохранители должны не только установить все обстоятельства противоправных действий, но и выяснить мотивы, которые побудили людей совершать подробные поступки, передает пресс-служба СК. Также он поручил следователям провести проверки в отношении мужчин, участвовавших в митинге и уклоняющихся от воинской обязанности.