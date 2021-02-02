Депутат Милонов сравнил Зеленского с клоуном из романа Кинга «Оно»

По словам политика, украинский лидер «смеется над смертью».

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов сравнил президента Украины Владимира Зеленского с клоуном Пеннивайзом — героем романа Стивена Кинга «Оно», который по сюжету питается страхами людей. По словам политика, украинский лидер точно так же «смеется над смертью». Об этом он заявил на пресс-конференции, проводимой Медиагруппой «Патриот» во вторник, 2 февраля.

«Мое познание в американских фильмах не такое сильное. Но Зеленский — это такой маньяк, который смеется над смертью, не побеждая ее, а убивая. Как герой Спилберга и Кинга из фильма и книги “Оно”. Этот метафизичный сборный коктейль из клоуна и смерти», — был категоричен Милонов.

Кроме того, депутат выразил мнение, что Зеленский не позволяет гражданам страны высказывать свою точку зрения. По его словам, на Украине любой митинг может обернуться для населения «серьезными проблемами».

«Жители Украины утратили надежду на улучшение. Сатанинский клоун, который правит балом и шутит шутки в Киеве, показывает, что любой несогласный будет подвергнут репрессиям. То, что произошло в Одессе, в Николаеве, сильно подавило гражданскую волю и тягу к свободе», — полагает Милонов.

Исправить ситуацию может более тесное сотрудничество Украины и России, продолжил политик. По его словам, именно с Москвой украинцы ассоциируют слово «свобода».

«При этом решающим будет неминуемое воссоединение Донбасса с Россией. Когда это произойдет на основе решения населения Донбасса, будет более тесная интеграция с Россией. Тогда и другие регионы увидят свет и надежду. Но люди на Украине знают, что слово "свобода" является синонимом к слову "Россия". Украина не может существовать отдельно», — подытожил гость конференции.

По словам главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина, жители Донбасса надеются на официальное воссоединение с Россией. Впрочем, по его словам, нельзя не учитывать геополитические вызовы.

«Но готово ли к этому мировое сообщество — этот вопрос остается открытым» — сказал Пушилин.

С другой стороны, жители ДНР готовы провести новый референдум по этому вопросу при любом количестве наблюдателей, отметил Пушилин.

"России нужен Русский Донбасс!" Глава ДНР Денис Пушилин после слов Маргариты Симоньян уверен, что его республика вскоре станет полноценным регионом РФ. Он уже пообещал "в беспрецедентно короткие сроки" провести референдум о вхождении в состав России https://t.co/Mavb4YRKMd pic.twitter.com/r1Wo7dGKS0 — URA.RU (@ura_ru) January 30, 2021

Ранее Зеленский отметил, что Украина в вопросе поставок вакцин от нового коронавиурса вынуждена «стоять с протянутой рукой». Кроме того, политик посетовал на то, что страна не является членом Евросоюза.