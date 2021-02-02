Российские миротворцы в НКР эвакуировали 16 азербайджанских военных

Медики специального отряда российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе оказали помощь 16 военным Азербайджана.

Медики специального отряда российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе оказали помощь 16 военным Азербайджана.

Как сообщил представитель Российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе полковник Дмитрий Перепелкин, 30 января медицинские работники отряда специального назначения оказали содействие в эвакуации 16 больных военных азербайджанской армии из населенного пункта Ванк в Магавуз.

По словам Перепелкина, за период с 29 января российские миротворцы сопроводили девять автоколонн вооруженных сил Азербайджана в своей зоне ответственности. Помимо этого, по просьбе азербайджанской стороны, сотрудники военной полиции проводили "16 армянских паломников из Степанакерта в монастырь Дадиванк и обратно".

Напомним, что 30 января на территории Азербайджана начал работать российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня в зоне нагорно-карабахского конфликта.