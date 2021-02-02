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18:16   2 Февраля 2021
Общество

ФСИН доказала суду факт нарушения после выписки Навального из "Шарите"

ФСИН доказала суду факт нарушения после выписки Навального из "Шарите"

Блогер Алексей Навальный не смог внятно ответить суду, почему, находясь в Германии, не предоставил документы о причинах неявок в Уголовно-исполнительную инспекцию.

Симоновский суд Москвы на выездном заседании в здании Мосгорсуда рассматривает ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене Навальному условного срока на реальный по делу "Ив Роше". Представитель ведомства напомнил, что после выписки из берлинской клиники "Шарите" 23 сентября основатель ФБК (признан иноагентом в РФ) был обязан подтвердить факт своего дальнейшего лечения. В открытом доступе УФСИН Москвы есть контактные данные, куда можно высылать документы.

По словам Навального, он отправил одну бумагу о прохождении лечения по такому-то адресу, а всему остальному якобы "помешала кома".

"Кома! Еще раз: лечение включает в себя то, что ты лежишь на койке сначала, без сознания, потом лежишь на койке в сознании, потом продолжительное время учишься ходить и так далее", — заявил "берлинский пациент".

Между тем во ФСИН подчеркнули: Навальный был в состоянии выслать документ о том, что проходит курс реабилитации и физиотерапии по определенному адресу в Германии. Этого не было сделано, зато 23 сентября он опубликовал в Instagram фотографию из парка.

"ПолитЭксперт" резюмирует, что блогер пытается ввести суд в заблуждение, манипулировать им, ссылаясь на период, когда лежал в коме и физически не мог предоставить требуемые документы. В распоряжении ФСИН есть только справка, что Навальный лечился до 23 сентября, хотя поддерживать связь — его обязанность по условиям испытательного периода.

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#навальный #кома #фсин #шарите

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