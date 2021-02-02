ФСИН доказала суду факт нарушения после выписки Навального из "Шарите"

Блогер Алексей Навальный не смог внятно ответить суду, почему, находясь в Германии, не предоставил документы о причинах неявок в Уголовно-исполнительную инспекцию.

Блогер Алексей Навальный не смог внятно ответить суду, почему, находясь в Германии, не предоставил документы о причинах неявок в Уголовно-исполнительную инспекцию.

Симоновский суд Москвы на выездном заседании в здании Мосгорсуда рассматривает ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене Навальному условного срока на реальный по делу "Ив Роше". Представитель ведомства напомнил, что после выписки из берлинской клиники "Шарите" 23 сентября основатель ФБК (признан иноагентом в РФ) был обязан подтвердить факт своего дальнейшего лечения. В открытом доступе УФСИН Москвы есть контактные данные, куда можно высылать документы.

По словам Навального, он отправил одну бумагу о прохождении лечения по такому-то адресу, а всему остальному якобы "помешала кома".

"Кома! Еще раз: лечение включает в себя то, что ты лежишь на койке сначала, без сознания, потом лежишь на койке в сознании, потом продолжительное время учишься ходить и так далее", — заявил "берлинский пациент".

Между тем во ФСИН подчеркнули: Навальный был в состоянии выслать документ о том, что проходит курс реабилитации и физиотерапии по определенному адресу в Германии. Этого не было сделано, зато 23 сентября он опубликовал в Instagram фотографию из парка.

"ПолитЭксперт" резюмирует, что блогер пытается ввести суд в заблуждение, манипулировать им, ссылаясь на период, когда лежал в коме и физически не мог предоставить требуемые документы. В распоряжении ФСИН есть только справка, что Навальный лечился до 23 сентября, хотя поддерживать связь — его обязанность по условиям испытательного периода.