18:12 2 Февраля 2021Спорт
IIHF утвердила Латвию хозяйкой ЧМ-2021
Все игры планетарного хоккейного первенства 2021 года пройдут в столице Латвии.
Все игры планетарного хоккейного первенства 2021 года пройдут в столице Латвии.
Представители Международной федерации хоккея на льду (IIHF) сообщили, что все поединки планетарного первенства 2021 года пройдут в Латвии. Соответствующее решение было принято 2 февраля в ходе заседания организации.
Планировалось, что ЧМ-2021 примут Минск и Рига, однако в январе Белоруссию лишили права проведения турнира. Планетарное первенство пройдет с 21 мая по 6 июня.