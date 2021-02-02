IIHF утвердила Латвию хозяйкой ЧМ-2021

Все игры планетарного хоккейного первенства 2021 года пройдут в столице Латвии.

Все игры планетарного хоккейного первенства 2021 года пройдут в столице Латвии.

Представители Международной федерации хоккея на льду (IIHF) сообщили, что все поединки планетарного первенства 2021 года пройдут в Латвии. Соответствующее решение было принято 2 февраля в ходе заседания организации.

Планировалось, что ЧМ-2021 примут Минск и Рига, однако в январе Белоруссию лишили права проведения турнира. Планетарное первенство пройдет с 21 мая по 6 июня.