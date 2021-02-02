Киевские власти могли бы заранее просчитать тот масштабный провал, который ждет их в случае евроассоциации, но они были слишком политически мотивированны, и теперь Украине приходиться платить за недалекость своего руководства.

Киевские власти могли бы заранее просчитать тот масштабный провал, который ждет их в случае евроассоциации, но они были слишком политически мотивированны, и теперь Украине приходиться платить за недалекость своего руководства.

Об этом в личном Telegram-канале пишет российский сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление бывшего министра юстиции Украины Елены Лукаш, о том, что Киев выстраивает внешнюю торговлю страны на принципах суицида.

По словам Лукаш, главным торговыми партнерами Украины являются Китай, Россия и Германия, а с Евросоюзом Украина торгует себе в убыток.

«Вся бездарность курса киевских властей на евроассоциацию, вся их провинциальность, все непонимание законов торговли и экономики, вся глупость надежд на Европу — все давно уже вышло наружу. Не нужны украинские товары ни Греции, ни Швеции: еврорынок насыщен до предела и без украинской продукции», — пишет по этому поводу член Совета Федерации Алексей Пушков.

В свое время, напоминает сенатор, расчет постмайданного украинского премьер-министра Арсения Яценюка строился на бредовых тезисах, что Украина якобы защищает Европу от варварской России. И Евросоюз, по этой логике, должен был, «не помня себя от радости», скупать у Украины ее поделки. Этот расчет, по словам Пушкова, изначально был обречен на провал.

«За недалекость надо платить. Украина и платит», — заключил сенатор.

Напомним, ранее Украина под давлением США попыталась расторгнуть уже заключенную сделку по продаже акций авиастроительного предприятия «Мотор Сич» китайским инвесторам, которая была выгодна обеим сторонам, но против которой выступал Вашингтон. После того, как китайские инвесторы попытались отстоять свои интересы и вложенные деньги, Киев, вновь по указке американцев, ввел экономические санкции против китайского бизнеса, в том числе и против покупателя акций «Мотор Сич». Это было сделано, несмотря на то, что именно Китай, а Америка, на протяжении последних пяти лет вкладывал средства в украинские предприятия и стал главным торгово-экономическим партнером Украины.

МИД Китая уже обрушился с критикой на действия украинских властей, заявив, что Пектин продолжит отстаивать интересы китайских инвесторов на Украине.