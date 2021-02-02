Польские войска были разгромлены у реки Висла несуществующим противником

Польское военное руководство решило провести экспериментальные учения и провело виртуальную симуляцию вторжения с востока. Варшава сдалась на пятый день.

Польское военное руководство решило провести экспериментальные учения и провело виртуальную симуляцию вторжения с востока. Варшава сдалась на пятый день.

По плану наступление с востока польским войска предстояло сдерживать на протяжении 22 дней, но уже на пятый все пошло не по расчетам Варшавы. Польские войска провалили маневры и уже на пятый день были разгромлены на востоке страны во время столкновения у реки Висла. Не помогли полякам и американские вооружения, хотя партию оружия из США Варшава еще не получила, но внесла их в базу вооружений для полномасштабной симуляции. Среди них была партия истребителей F-35, зенитные системы Patriot и ракетная артиллерия HIMARS.

Хотя на деле Варшава начнет получать их не раньше 2022 года и, по мнению военных экспертов, в крайне скромном количестве, которого хватит для защиты только нескольких крупных городов. Первыми в Польшу приедут системы Patriot в составе двух батарей. Следующие Вашингтон поставит только к 2024 году.

В 2023 году США отправят полякам огневой модуль многозарядных ракетных установок HIMARS, по контракту Варшава получит 18 пусковых установок. И это в десять раз меньше, чем требуется армии. Кроме того, ВВС Польши пополнят истребители пятого поколения F-35, но и они будут переданы американской стороной не скоро, их поставку не следует ждать раньше 2030 года.