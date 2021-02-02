Певица Алла Иошпе незадолго до смерти напомнила Пугачевой о ее "беспардонности"

Народная артистка РФ Алла Иошпе в эфире программы Бориса Корчевникова "Судьба человека" вспомнила о нелестном высказывании Аллы Пугачевой в свой адрес.

Народная артистка РФ Алла Иошпе в эфире программы Бориса Корчевникова "Судьба человека" вспомнила о нелестном высказывании Аллы Пугачевой в свой адрес.

Алла Иошпе прожила со своим вторым супругом Стаханом Рахимовым более 60 лет. По мнению Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой, именно из-за этого факта советскую певицу "забыли" слушатели.

"Актерская судьба такая: если бы я все время была с одним, нас забыли бы точно так же, как Иошпе и Рахимова", — процитировала Иошпе слова Пугачевой.

Народная артистка РФ считает, что Алла Пугачева не имела права оправдывать свои многочисленные браки, приводя ее историю в пример. Певица заявила, что это "беспардонно и неумно". Она пояснила, что ушла со сцены не из-за отношений с Рахимовым, а в связи со здоровьем. В 1979 году она выехала на лечение в Израиль, а после возвращения в СССР ее перестали пускать на эстраду.

Эфир с Аллой Иошпе был показан на телеканале "Россия-1" 29 января, а на следующий день ее не стало. Исполнительница хитов "Три плюс два", "Дороги артистов", "Распахни свое сердце" умерла в возрасте 83 лет. Смерть любимой жены стала большим ударом для Стахана Рахимова.