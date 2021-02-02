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17:55   2 Февраля 2021
Общество

Журналисты обратили внимание на отсутствие поддержки Навального со стороны обычных людей

Журналисты обратили внимание на отсутствие поддержки Навального со стороны обычных людей

Заседание по делу блогера Алексея Навального проходит в этот вторник в Мосгорсуде. Его обвиняют в нарушении правил отбывания условного срока.

Соратники блогера призывали россиян прийти к зданию суда, чтобы поддержать его. Однако в действительности "мероприятие" оказалось малочисленным. Об этом свидетельствуют фото- и видеоматериалы, а также публикации журналистов. Большую часть собравшихся составили сами представители СМИ и сотрудники ОМОНа.

На отсутствие массовой поддержки Навального указал и корреспондент RT Георгий Бабаян, опубликовав соответствующий пост в своем Telegram-канале. С аналогичным заявлением выступил журналист Илиас Меркури, пишет "ПолитЭксперт". Просмотры роликов Алексея Навального на YouTube так и смогли перерасти в реальную поддержку, отметил военный корреспондент издательского дома "Комсомольская правда" Александр Коц.

Примечательно, что на незаконных акциях 23 и 31 января насчитывалось значительно больше участников. Вряд ли россияне не пришли к зданию Мосгорсуда из-за холодной погоды. На малочисленности мероприятия сказалось отсутствие реальной поддержки блогера в России. Это подтверждают исследования социологов. Большая часть участников акций 23 и 31 января вышли на улицы не из-за Навального, а для привлечения внимания к экономическим вопросам или специфическим региональным проблемам.

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#москва #мосгорсуд #навальный

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