Журналисты обратили внимание на отсутствие поддержки Навального со стороны обычных людей

Заседание по делу блогера Алексея Навального проходит в этот вторник в Мосгорсуде. Его обвиняют в нарушении правил отбывания условного срока.

Заседание по делу блогера Алексея Навального проходит в этот вторник в Мосгорсуде. Его обвиняют в нарушении правил отбывания условного срока.

Соратники блогера призывали россиян прийти к зданию суда, чтобы поддержать его. Однако в действительности "мероприятие" оказалось малочисленным. Об этом свидетельствуют фото- и видеоматериалы, а также публикации журналистов. Большую часть собравшихся составили сами представители СМИ и сотрудники ОМОНа.

На отсутствие массовой поддержки Навального указал и корреспондент RT Георгий Бабаян, опубликовав соответствующий пост в своем Telegram-канале. С аналогичным заявлением выступил журналист Илиас Меркури, пишет "ПолитЭксперт". Просмотры роликов Алексея Навального на YouTube так и смогли перерасти в реальную поддержку, отметил военный корреспондент издательского дома "Комсомольская правда" Александр Коц.

Примечательно, что на незаконных акциях 23 и 31 января насчитывалось значительно больше участников. Вряд ли россияне не пришли к зданию Мосгорсуда из-за холодной погоды. На малочисленности мероприятия сказалось отсутствие реальной поддержки блогера в России. Это подтверждают исследования социологов. Большая часть участников акций 23 и 31 января вышли на улицы не из-за Навального, а для привлечения внимания к экономическим вопросам или специфическим региональным проблемам.