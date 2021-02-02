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17:49   2 Февраля 2021
Весь мир

Цена нефти Brent впервые за год превысила 58 долларов за баррель

Цена нефти Brent впервые за год превысила 58 долларов за баррель

Цена нефти Brent превысила 58 долларов за баррель впервые с февраля 2020 года. Выросла стоимость и мартовских фьючерсов марки WTI — до 54,78 доллара за баррель.

Аналитики объясняют позитив инвесторов новыми договоренностями стран ОПЕК+, достигнутыми в январе 2021 года. Так, Саудовская Аравия взяла на себя обязательства сократить добычу в феврале и марте на 1 миллион баррелей в сутки. Сократить добычу согласились также другие участники организации. Таким образом, общее снижение нефтедобычи составит 1,424 миллиона баррелей в сутки.

 

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#экономика #нефть #весь мир #brent #опек

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