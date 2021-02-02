Цена нефти Brent впервые за год превысила 58 долларов за баррель

Инвесторы с оптимизмом оценивают соглашение о сокращении добычи.

Цена нефти Brent превысила 58 долларов за баррель впервые с февраля 2020 года. Выросла стоимость и мартовских фьючерсов марки WTI — до 54,78 доллара за баррель.

Аналитики объясняют позитив инвесторов новыми договоренностями стран ОПЕК+, достигнутыми в январе 2021 года. Так, Саудовская Аравия взяла на себя обязательства сократить добычу в феврале и марте на 1 миллион баррелей в сутки. Сократить добычу согласились также другие участники организации. Таким образом, общее снижение нефтедобычи составит 1,424 миллиона баррелей в сутки.