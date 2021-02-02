Назван телеканал, который будет показывать реалити-шоу "Дом-2"

Реалити-шоу "Дом-2" выходило в эфире телеканала ТНТ до конца декабря 2020 года. Создатели проекта приняли решение о его закрытии спустя 16 лет с момента премьеры.

Реалити-шоу "Дом-2" выходило в эфире телеканала ТНТ до конца декабря 2020 года. Создатели проекта приняли решение о его закрытии спустя 16 лет с момента премьеры.

Слухи о том, что "Дом-2" планируют закрыть, за 16 лет в Сети возникали много раз. Однако официально создатели проекта подтвердили свои намерения только в конце 2020 года. Руководство ТНТ заявило, что последний выпуск в эфире покажут 30 декабря. После новогодних праздников экс-участники телестройки стали намекать, что на самом деле шоу не закрыли, но оно будет транслироваться уже на другой площадке.

"Скорее всего, проект будет выходить не на кнопке, а в стартовом пакете. И еще, возможно, после СТС Love его захотят вывести на час-два на СТС. Это произойдет со временем. Будут небольшие изменения в формате: "Дом-2" хотят сделать современнее, интереснее", — рассказал источник StarHit.

По словам собеседника издания, участвовать в программе будут не только старые герои, ожидается появление новых персонажей. Рустам Солнцев в беседе с журналистами также намекнул, что возможной платформой для трансляции "Дома-2" станет СТС Love.