Дергают за усы. Тихановская призвала Лондон ударить по кошельку Лукашенко

По мнению политолога Дмитрия Болкунца, очередное давление со стороны Запада не пошатнет позиции Лукашенко.

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предложила расширить действие «закона Магнитского» на бизнес, который поддерживает лидера страны Александра Лукашенко. Об этом она заявила в разговоре с главой МИД Великобритании Домиником Раабом.

Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте Тихановской:

Кроме того, Тихановская призвала расширить санкции на силовые ведомства, которые, по ее утверждению, причастны «к насилию и фальсификации выборов». Среди них — ОМОН, КГБ и Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Она также призвала не признавать любые международные договоренности с официальным Минском.

В ответ Рааб заверил, что Лондон совместно с США и другими государствами попытается усилить давление на Лукашенко и разрешить «кризис в Белоруссии», отмечается на сайте Тихановской.

The UK stands with the Belarusian people & calls on Lukashenko’s regime to end its repression of those supporting change. I made clear, in a call with Svetlana @Tsihanouskaya today, my backing for those peacefully working towards a democratic Belarus.