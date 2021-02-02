Дергают за усы. Тихановская призвала Лондон ударить по кошельку Лукашенко

По мнению политолога Дмитрия Болкунца, очередное давление со стороны Запада не пошатнет позиции Лукашенко.

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская предложила расширить действие «закона Магнитского» на бизнес, который поддерживает лидера страны Александра Лукашенко. Об этом она заявила в разговоре с главой МИД Великобритании Домиником Раабом.

Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте Тихановской:

«[Тихановская] предложила распространить действие “закона Магнитского” на “кошельки” Лукашенко. Это касается и точечных экономических санкций против предприятий, которые финансируют режим».

Кроме того, Тихановская призвала расширить санкции на силовые ведомства, которые, по ее утверждению, причастны «к насилию и фальсификации выборов». Среди них — ОМОН, КГБ и Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Она также призвала не признавать любые международные договоренности с официальным Минском.

В ответ Рааб заверил, что Лондон совместно с США и другими государствами попытается усилить давление на Лукашенко и разрешить «кризис в Белоруссии», отмечается на сайте Тихановской.

«Я ясно обозначил в разговоре со Светланой Тихановской сегодня, что я поддерживаю тех, кто мирно борется за демократическую Белоруссию», — также написал Рааб в Twitter.

The UK stands with the Belarusian people & calls on Lukashenko’s regime to end its repression of those supporting change. I made clear, in a call with Svetlana @Tsihanouskaya today, my backing for those peacefully working towards a democratic Belarus. — Dominic Raab (@DominicRaab) February 1, 2021

Политолог, эксперт по проблемам российско-белорусских отношений Дмитрий Болкунец назвал подобные выпады со стороны Тихановской в отношении Лукашенко вполне ожидаемыми. По его словам, таким образом политик пытается, в том числе, и напомнить о себе.

«Здесь абсолютно все вписывается в ту политику, которую Тихановская и другие лидеры общественного мнения оппозиционного толка в Белоруссии последнее время проводят. Очевидно, что это и такой информационный шум, и действительно попытка оказать давление на режим Лукашенко», — сказал политолог корреспонденту «Политики Сегодня».

Впрочем, практика показала, что какие-либо ограничительные меры, направленные против белорусских чиновников и самого Лукашенко, в действительности не несут в себе какой-либо угрозы. То же самое, вероятно, ждет и нового пакета санкций, за который ратует Тихановская, уверен Болкунец.

«Санкции, которые в последнее время очень громко анонсировались, и те масштабы санкций, которые Европа приняла в отношении Лукашенко, оказались настолько несущественными, что никакой серьезной угрозы они ему не представляют. Так, немного, я бы сказал, дергают за усы. Это вызывает определенное раздражение лично у Лукашенко, он бесится иногда. Но это не дает никакой шаткости его режима», — заметил собеседник издания.

Кроме того, по словам политолога, на западном фронте по части санкционных мер активно работают лоббисты Лукашенко, с чьей помощью нередко удается снять ограничения с определенных белорусских чиновников.

«Если кого-то из окружения Лукашенко включат в этот список, то они, к примеру, не съездят в Лондон. Хотя они и до этого особо не ездили туда. Но некоторые, кто держит свои сбережения в Лондоне, чудесным образом потом из этого списка вычеркиваются. Работают лоббисты в Европе, видимо, за определенное финансовое вознаграждение, добиваются от чиновников в Брюсселе и Лондоне о том, чтобы тех или иных лиц вычеркивали из этого списка», — предположил собеседник ПС.

Политолог добавил, что нынешние шаги Великобритании в отношении Белоруссии сложно назвать «жесткими». Куда серьезнее на положение государства могли бы повлиять санкции против белорусских нефтепродуктов.

«Если бы Британия пошла на экстра-меры, запретила бы использовать свои финансовые возможности, торговые площадки для продажи нефтепродуктов Белоруссии, это был бы мощный удар по режиму Лукашенко. Или заблокировала бы белорусские активы “Беларуськалия”, или запретила бы полеты “Белавиа”. А если санкции в отношении человека, то он регистрирует активы на тещу, на соседа и дальше будет торговать», — не сомневается Болкунец.

Справка ПС

«Закон Магнитского» приняли в США в 2012 году. По нему, санкции вводятся против людей, которые причастны к нарушению прав человека. Изначально его применял только Вашингтон по отношению к тем, кто якобы имел отношение к смерти юриста Сергея Магнитского. Однако в 2016 году на тот момент действующий американский лидер Барак Обама расширил действие закона на другие страны.

В сентябре прошлого года под действие документа попали высокопоставленные белорусские чиновники, включая Лукашенко и его сына Виктора. По мнению британского дипведомства, Лукашенко не разговаривал с оппозицией и давил на оппонентов. Им запретили въезд в страну и заморозили все имеющиеся в Лондоне активы.

Ситуация вокруг Белоруссии обострилась после президентских выборов, которые прошли 9 августа. Тогда, по данным ЦИК, Лукашенко одержал безоговорочную победу, набрав чуть более 80%. Второе место заняла Тихановская с 10,12%. Оппозиция не согласилась с результатами.