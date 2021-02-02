Ищенко рассказал, почему две республики Донбасса лучше, чем одна

ЛНР и ДНР не объединяются в одну республику, так как именно в таком формате они не дают киевским властям сосредоточить силы против себя на каком-то одном участке, а также создают предпосылку для создания на территории Украины новых народных республик.

Луганская и Донецкая народные республики не объединяются в одну общую республику, так как именно в таком формате они не дают киевским властям сосредоточить силы против себя на каком-то одном участке, а также создают предпосылку для создания на территории Украины новых народных республик.

Такое мнение в эфире интернет-канала PolitWera высказал обозреватель МИА «Россия сегодня», политолог Ростислав Ищенко.

«Концепция раньше или концепция позже, единство раньше или единство позже, они могут и в Россию войти как две разные государственные структуры. А какая, по большому счету, разница? Наоборот, в какой-то степени наличие двух республик дает большее пространство для маневра», — считает Ищенко.

По его словам, теоретически наличие Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики означает, что в будущем на Украине могут возникнуть Харьковская, Одесская, или какая угодно еще народная республика.

Не факт, что эти республики обязательно появятся, отметил Ищенко, но теоретически такая возможность есть. А значит политическим оппонентам ЛНР и ДНР, не только на Украине, но и за ее пределами, придется учитывать и такое возможное развитие событий.

«То есть, чем больше диапазон возможных решений у нас, тем сложнее нашим врагам сконцентрировать силы на определенном участке, потому что они не знают, какое решение сейчас мы примем, они не знают, в каком направлении мы будем действовать», — объяснил политолог.

Само наличие подобной возможности – того, что на украинской территории могут сформироваться разного рода народные республики – является, по словам Ищенко, вполне полезным инструментом с точки зрения тактики политических позиционных боев и на украинском направлении, и в целом с коллективным Западом, заключил Ищенко.