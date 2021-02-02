Путин описал учителю шикарный дворец

Один из шикарных дворцов расположен в Гатчине, заявил президент России Владимир Путин на онлайн-встрече с лауреатами Всероссийского конкурса "Учитель года".

Один из шикарных дворцов расположен в Гатчине, заявил президент России Владимир Путин на онлайн-встрече с лауреатами Всероссийского конкурса "Учитель года".

Глава государства и лауреаты конкурса в рамках встречи обсудили исторические места страны. Владимир Путин считает, что Гатчина — это прекрасное место, где находится один из шикарных дворцов, который был полностью разрушен во время Второй мировой войны.

"Во время боевых действий оккупанты его практически стерли. Там одни стены, по-моему, остались", — сказал Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что этот объект восстановили, как и другие шедевры Ленинградской области.

Ранее смотрительница Музея Победы на Поклонной горе раскрыла, что ей шепотом сказал Путин. По ее словам, глава государства аккуратно указал на неточность в экспозиции, передавал телеканал "360".