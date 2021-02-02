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17:15   2 Февраля 2021
Происшествия

Молодая семья погибла в ДТП с грузовиком под Волгоградом

Молодая семья погибла в ДТП с грузовиком под Волгоградом

Водитель Lada Granta, а также его жена умерли после столкновения легковушки с КамАЗом в Волгоградской области. У погибших остался пятилетний ребенок, который получил травмы.

По предварительным сведениям, шофер большегруза нарушил ПДД при повороте налево и не предоставил преимущества второму участнику движения, который двигался во встречном направлении, передают местные СМИ.

Жертвами ДТП стали 35-летний мужчина и его 32-летняя супруга. В салоне авто также находился пятилетний ребенок, его с травмами экстренно госпитализировали.

Сотрудники правоохранительных органов уже прибыли на место трагедии. Позднее они примут процессуальное решение.

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#дтп #волгоград #смерть

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