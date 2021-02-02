Президент РФ призвал реагировать на вредоносную информацию в соцсетях

Социальные сети гонятся за прибылью любой ценой в ущерб пользователям. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Социальные сети гонятся за прибылью любой ценой в ущерб пользователям. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер призвал не забывать, что социальные сети — это бизнес, цель которого получить прибыль любой ценой.

"Это извлечение прибыли, и часто это делается любой ценой. Плевать они хотели, что тот или иной контент наносит ущерб людям. Эти платформы все больше начинают управлять сознанием. Изучают своего клиента и подбрасывают ему то, что считают нужным," — сказал глава РФ.

В связи с этим Путин считает, что вредоносная информация в Сети должна быть под контролем властей. Вместе с тем президент призвал не ограничивать свободу слова и выбора людей.