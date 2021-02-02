Юрий Кот: у русских на Украине лопнуло терпение из-за украинизации

Власть Украины больше всего боится собственного народа, считает общественник.

Первый президент Украины, глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта на востоке страны Леонид Кравчук призвал провести референдум по статусу Крыма и Донбасса. Общественный деятель Юрий Кот считает, что украинское руководство не пойдет на такой шаг.

Кравчук предложил применить новый закон о референдуме, вынеся на него вопрос о неподконтрольных Киеву территориях. По мнению политика, именно жители Украины должны решить, какой должна быть организована жизнь в этих регионах. Кравчук сказал, что пророссийские силы в стране часто выдают себя за патриотов, в связи с чем люди не могут сориентироваться.

«Речь идет о мире и войне, жизни и смерти, редко бывает, чтобы люди так расходились. И, возможно, нам нужно будет вынести [на референдум], чтобы люди сказали, как должна быть организована жизнь в тех регионах, которые сегодня не контролируются Украиной, но являются украинскими территориями», — объяснил он.

Лидер движения русских украинцев «Парус», общественный деятель Юрий Кот написал в своем Facebook, что прозападная власть никогда не будет спрашивать население Украины о таких ключевых вопросах как Крым, Донбасс, Россия, НАТО.

«Они заранее знают ответ людей. Потому и боятся. Потому и терроризируют народ Украины — по сути и по факту русский народ. Потому и давят людей, загоняя их в нищету, безнадежность и безверие. Власть Украины больше всего боится не России, и не США. Больше всего они боятся собственного народа», — написал общественник.

Кот добавил, что власть Украины не просто так прячет все свои сбережения за границей. Когда в стране начнется беспощадный бунт, она будет бежать из страны.

Активист подчеркнул, что сегодня уже на подконтрольной Западу русской земле Донбасса идет освободительная борьба.

« Часть Донбасса в границах республик выстояла и мгновенно избавилась от насильственной украинизации естественным путем. <...>. Теперь идет уже освободительная борьба русских от прозападного сепаратистского проекта на окраинах, прежде всего на землях Новороссии и Малороссии», — резюмировал Юрий Кот.

Ранее в Крыму уже ответили на заявления Кравчука. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в комментарии РИА Новости отметил, что жители полуострова в 2014 году сделали окончательный выбор, в составе какой страны они хотят жить.

Политик также подчеркнул, что предложение главы делегации Киева в контактной группе звучит как призыв, направленный на отторжение части России. Гемпель посоветовал Кравчуку быть осторожнее со своими высказываниями, которые по своей сути являются абсолютно бесполезной затеей.