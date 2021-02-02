Промежуточные итоги третьей фазы испытаний вакцины "Спутник V" опубликовал The Lancet

Известный медицинский журнал The Lancet опубликовал промежуточные итоги третьей фазы клинических испытаний российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Известный медицинский журнал The Lancet опубликовал промежуточные итоги третьей фазы клинических испытаний российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Медицинское издание подтвердило эффективность профилактического препарата в 91,6% случаев. Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал публикацию "большим событием в борьбе с пандемией".

"Безопасность и высокая эффективность российской вакцины подтверждаются представленными достоверными научными данными", — заявил директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он отметил, что на основе аденовирусов человека разработано уже несколько вакцин, работа в этом направлении продолжается. "Спутник V" стал одной из трех вакцин с показателем эффективности выше 90%.