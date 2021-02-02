Таксисты считают перегородку эффективным средством защиты от агрессивных пассажиров

Водителей такси от неадекватных пассажиров смогут спасти перегородки, такое мнение высказал глава Ассоциации содействия развитию таксомоторной отрасли.

Водителей такси от неадекватных пассажиров смогут спасти перегородки, такое мнение высказал глава Ассоциации содействия развитию таксомоторной отрасли.

Президент Ассоциации содействия развитию таксомоторной отрасли Михаил Михайлов рассказал, каким образом таксисты могут защитить себя от нападения неадекватных пассажиров. По его словам, в каждой машине необходимо поставить перегородки, отделяющие водителя от клиента.

«Необходимы перегородки, вообще — отделение пассажиров от водителя, потому что очень часто встречаются такие проблемы», — отметил Михайлов.

Также он подчеркнул, что конфликты водителей и пользователей такси происходят постоянно и чем дешевле заказы, тем зачастую неадекватнее ведут себя пассажиры, сообщает телеканал «360».