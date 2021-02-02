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16:58   2 Февраля 2021
Политика

Президент РФ указал на успехи системы образования в пандемию

Президент РФ указал на успехи системы образования в пандемию

Система образования РФ справляется с испытаниями на фоне пандемии коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лауреатами всероссийского конкурса "Учитель года".

По его словам, не все было гладко. Однако несмотря на трудности, система образования на всех уровнях достойно справилась с испытаниями. Президент России добавил, что этому способствовали оснащение, технологии и ресурсы, которые появились в последние годы.

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#россия #путин #образование

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