Бывшего архангельского министра обвинили в развращении детей

Экс-исполняющий обязанности министра образования Архангельской области Юрий Гнедышев стал фигурантом уголовного дела о развращении несовершеннолетних.

Экс-исполняющий обязанности министра образования Архангельской области Юрий Гнедышев стал фигурантом уголовного дела о развращении несовершеннолетних.

По данным СК, бывший чиновник общался в Сети с малолетними девочками на интимные темы и отправлял им порнографические видео. По меньшей мере "жертвами" Гнедышева стали три школьницы.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении подозреваемого. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде домашнего ареста. В ходе первичного допроса на территории отделения полиции экс-чиновник дал признательные показания. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.