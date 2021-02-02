16:36 2 Февраля 2021Политика
Физкультурная зарядка в Мьянме прошла на фоне военного конвоя
Учительница физкультуры случайно записала видеоурок с упражнениями на фоне проезжающей колонны военных автомобилей в Мьянме.
Учительница физкультуры случайно записала видеоурок с упражнениями на фоне проезжающей колонны военных автомобилей в Мьянме.
На кадрах видно, что девушка в защитной медицинской маске энергично выполняет упражнения под бодрую музыку. В этот момент по дороге к парламенту проезжает военный конвой.
В Мьянме в результате военного переворота задержали главу государства и еще нескольких чиновников. После переворота вице-президента Мьинт Све временно назначили на пост президента. Однако вся полнота власти передана главнокомандующему Вооруженными силами Мьянмы генералу Мин Аунг Хлайну, передавал телеканал "360".