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16:36   2 Февраля 2021
Политика

Физкультурная зарядка в Мьянме прошла на фоне военного конвоя

Физкультурная зарядка в Мьянме прошла на фоне военного конвоя

Учительница физкультуры случайно записала видеоурок с упражнениями на фоне проезжающей колонны военных автомобилей в Мьянме.

На кадрах видно, что девушка в защитной медицинской маске энергично выполняет упражнения под бодрую музыку. В этот момент по дороге к парламенту проезжает военный конвой.

В Мьянме в результате военного переворота задержали главу государства и еще нескольких чиновников. После переворота вице-президента Мьинт Све временно назначили на пост президента. Однако вся полнота власти передана главнокомандующему Вооруженными силами Мьянмы генералу Мин Аунг Хлайну, передавал телеканал "360".

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#видео #переворот #мьянма

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