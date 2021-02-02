Шизофрения стала фактором, который увеличивает риск смерти от COVID-19

Смертность от коронавирусной инфекции среди пациентов с шизофренией в три раза выше, чем среди других больных.

Смертность от коронавирусной инфекции среди пациентов с шизофренией в три раза выше, чем среди других больных.

Такой вывод сделали американские ученые после анализа истории болезней пациентов с шизофренией, у которых был подтвержден диагноз COVID-19. Исследование показало, что больные с расстройствами шизофренического спектра умирали от осложнений коронавирусной инфекции в 2,7 раза чаще.

Эта работа поставила шизофрению на второе место по факторам риска, которые увеличивают летальность от COVID-19. На первом месте — пожилой возраст больного. На смертность также влияют принадлежность к мужскому полу, сердечно-сосудистые заболевания и хронические заболевания.