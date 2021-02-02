Пучков объяснил, почему РФ заняла выжидательную позицию по Украине

Российские власти поступают правильно, заняв выжидательную позицию и ничего не предпринимая по отношению к Украине, так как активное вмешательство Москвы во внутирукраинские процессы не закончилось бы для нее ничем хорошим.

Российские власти поступают правильно, заняв выжидательную позицию и ничего не предпринимая по отношению к Украине, так как активное вмешательство Москвы во внутирукраинские процессы не закончилось бы для нее ничем хорошим.

Такое мнение в интервью российской писательнице Диане Кади высказал известный публицист, блогер и переводчик Дмитрий Пучков.

«На Украине есть элита, которая водит народ как козла на веревочке. Вот СМИ захвачены нацистами, и эти СМИ льют в головы населения Украины нацистские помои. Если вы думаете, что это просто так – нет, не просто так, это очень серьезным образом действует на население», — описал Пучков ситуацию в соседней стране.

По его словам, большая часть украинского населения пребывает в уверенности, что именно Россия напала на их страну. Хотя России, конечно, было совершенно незачем это делать. В России, подчеркнул Пучков, не ведется даже какой-то оперативной работы по подкупу украинских «дураков-чиновников» с целью перенаправления их в нужную сторону.

Российское руководство, отметил публицист, не предпринимает ничего, ожидая, пока нынешнее украинское государство уничтожит само себя, и это, по мнению Пучкова, очень правильная позиция.

«Мне кажется, что конкретное вмешательство в политические и государственные дела Украины, вызовет вещи нехорошие в адрес России. И поэтому руководство ничего не предпринимает, — объяснил публицист. — Мне кажется, наше руководство, как удав, сидит и смотрит: "Когда же вы там сами сдохнете"».

А на Украине, по его словам, к этому действительно прикладываются все усилия – потеряв Донбасс, Киев потерял серьезно развитый промышленный регион. Кроме того, на Украине ничего не осталось от высокотехнологичного производства ракетных двигателей, вертолетов и вертолетных двигателей. И сама Украина уже «нафиг никому не нужна», считает Пучков.

«Если этим идиотам кажется, что они войдут в дружную европейскую семью… Ну, как уборщики туалетов вы там прекрасно сгодитесь. Такие люди при капитализме очень нужны», — добавил публицист в заключение.

Напомним, на минувшей неделе Дмитрий Пучков прокомментировал планы британского телеканала Sky создать документальный фильм об аварии на Чернобыльской Атомной электростанции, включив в него часть сцен из вышедшего в 2019 году телевизионного сериала «Чернобыль», снятого каналом HBO.

По словам Пучкова, он очень негативно относится к сериалу «Чернобыль», так как рассказанная там история не имеет ничего общего с реальной историей катастрофы, произошедшей в Советском Союзе в 1986 году, кроме места и времени.

Сама тема Чернобыля не интересна Западу и ажиотаж вокруг нее создается искусственно, отметил эксперт. Это, по его словам, делается для того, чтобы, во-первых, просто зарабатывать деньги, а во-вторых, чтобы по любому поводу лить грязь на СССР и Россию.