В США прогнозируют стремительный рост продаж оружия на фоне реформ Байдена

Попытки команды Байдена реформировать рынок гражданского вооружения пугает американских граждан.

В США продажи огнестрельного оружия набирают стремительный рост. Неопределенность на фоне пандемии и протестов движения Black Lives Matter ( «Жизни темнокожих важны» — англ. ), а также п опытки команды Байдена реформировать рынок гражданского вооружения, закрепят высокий уровень продаж оружия на весь 2021 год, сообщает издание The Hill со ссылкой на мнение экспертов.

Автор книги «Перестрелка: битва за право на оружие в Америке» Адам Винклер сообщил изданию, что все вышеперечисленные проблемы вынудили мелкий и крупный бизнес закрыться, а миллионы людей остались без работы и денег, что может подтолкнуть граждан вооружаться для защиты своих интересов.

«Люди чувствуют себя неуверенно, — считает писатель. — А когда вы чувствуете себя неуверенно и уязвимо, то огнестрельное оружие — одна из тех вещей, на которые вы можете рассчитывать, чтобы обеспечить себе безопасность».

По его словам, в 2021 году пока еще нет достоверных данных о том, сколько в точности оружия продается в США, однако недавний отчет ФБР служит подтверждением мнения о рекордных продажах. Также Винклер уточнил, что для многих американцев пистолет имеет большее значение, чем просто средство самообороны.

«Многие люди, которые являются частью оружейного сообщества, покупают оружие скорее как политический акт», — сказал писатель.

Директор по связям с общественностью Национального фонда стрелкового спорта США Марк Олива разделил мнение Винклера и заявил, что полки оружейных магазинов очень быстро пустеют от большего наплыва покупателей.

«Все признаки того, что в ближайшее время не замедлится, — считает эксперт. — Я думаю, что если вы прямо сейчас зайдете в какой-нибудь магазин и увидите специальную полку для оружия, то эта полка все еще будет довольно скромно заполнена. Это говорит мне о неудовлетворенном спросе».

Издание особо отметило, что подобный спрос связан с обещанием Байдена запретить продажу штурмовых винтовок и магазинов большой емкости, а также беспрецедентно усилить проверки граждан, желающих приобрести и зарегистрировать их.

«Президентство Байдена — худший кошмар оружейного лобби. Это сбывшаяся мечта для всех, кто беспокоится о безопасности от оружия в Америке», — заявил изданию замглавы движения за безопасность от оружия Everytown Роб Уилкокс,

Право на оружие в США.

Право на оружием в Соединенных Штатах гарантируется 2-й поправкой к конституции США и считается одним из главных свобод граждан. Американцы считают, что владеть им необходимо для самообороны как от внешних врагов, так и в случае узурпации власти внутри страны. Американское законодательство в этом вопросе самое либеральное в мире.

Граждане могут владеть любыми видами вооружений, кроме крупнокалиберной артиллерии, некоторых видов ракет и оружия, невидимого для металлоискателей, а также оружия массового поражения.