Член Общественной палаты РФ Григорьев счел приговор Навальному обоснованным

Блогер Алексей Навальный проведет в колонии общего режима 2,5 года.

Симоновский суд Москвы отменил блогеру Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» и заменил его на 3,5 года реального в колонии общего режима. Впрочем, в срок лишения свободы ему зачтут год пребывания под домашним арестом, поэтому в колонии Навальный проведет 2,5 года. Директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев в беседе с «Политикой Сегодня» назвал решение обоснованным и законным.

«Никакого другого варианта быть не могло. Если у человека условный срок, он обязан отмечаться, если не отмечается – срок меняют на реальный. У нас примерно 15 тысяч человек, которые не отмечались, получили реальный срок», — отметил эксперт.

30 декабря 2014 года Навальный был осужден по статье «Мошенничество» из-за незаконного присвоения более 30 миллионов рублей по делу «Ив Роше» и «Многопрофильной процессинговой компании». Блогера приговорили к 3,5 годам условно с испытательным сроком в пять лет. В течение этого времени Навальный был обязан не реже двух раз в месяц являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию.

Однако он систематически нарушал требования закона к условному осуждению и испытательному сроку. По данным ФСИН, озвученным на суде, блогер нарушил общественный порядок после условного приговора порядка 60 раз. Кроме того, он не регистрировался в установленные дни. Поскольку несколько месяцев Навальный находился в Германии и пренебрегал требованиям суда, его объявили в федеральный розыск.

«Решение суда — не новое. Это замена условного срока на реальный срок: ровно тот, по которому было принято решение по делу "Ив Роше". Если обсуждать дело "Ив Роше" в целом – тот состав очевиден, дело доказано. И срок 3,5 года — не очень большой. Мог бы быть и больше.», — резюмировал Григорьев.

Блогер вернулся в Россию 17 января. Его задержали в аэропорту Шереметьево, затем отвезли в отдел полиции в Химки, где на следующий день Химкинский городской суд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток.

Отметим, что кроме дела «Ив Роше» у Навального есть еще одна условная судимость — по делу «Кировлеса», которая связана с растратой более 16 миллионов рублей.

В декабре 2020 года СК РФ возбудил в отношении него новое дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Речь идет о признанном иноагентом НКО «Фонд борьбы с коррупцией» и ряде связанных с ним некоммерческих организаций. Следствие считает, что руководители юридического лица присвоили порядка 356 миллионов рублей из общей суммы пожертвований в 588 миллионов рублей.

В СК полагают, что Алексей Навальный вместе с соратниками потратил эти деньги на личные нужды.