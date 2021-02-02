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20:52   2 Февраля 2021
Политика

Член Общественной палаты РФ Григорьев счел приговор Навальному обоснованным

Член Общественной палаты РФ Григорьев счел приговор Навальному обоснованным

Симоновский суд Москвы отменил блогеру Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» и заменил его на 3,5 года реального в колонии общего режима. Впрочем, в срок лишения свободы ему зачтут год пребывания под домашним арестом, поэтому в колонии Навальный проведет 2,5 года. Директор Некоммерческого фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев в беседе с «Политикой Сегодня» назвал решение обоснованным и законным.

«Никакого другого варианта быть не могло. Если у человека условный срок, он обязан отмечаться, если не отмечается – срок меняют на реальный. У нас примерно 15 тысяч человек, которые не отмечались, получили реальный срок», — отметил эксперт.

30 декабря 2014 года Навальный был осужден по статье «Мошенничество» из-за незаконного присвоения более 30 миллионов рублей по делу «Ив Роше» и «Многопрофильной процессинговой компании». Блогера приговорили к 3,5 годам условно с испытательным сроком в пять лет. В течение этого времени Навальный был обязан не реже двух раз в месяц являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию.

Однако он систематически нарушал требования закона к условному осуждению и испытательному сроку. По данным ФСИН, озвученным на суде, блогер нарушил общественный порядок после условного приговора порядка 60 раз. Кроме того, он не регистрировался в установленные дни. Поскольку несколько месяцев Навальный находился в Германии и пренебрегал требованиям суда, его объявили в федеральный розыск.

«Решение суда — не новое. Это замена условного срока на реальный срок: ровно тот, по которому было принято решение по делу "Ив Роше". Если обсуждать дело "Ив Роше" в целом – тот состав очевиден, дело доказано. И срок 3,5 года — не очень большой. Мог бы быть и больше.», — резюмировал Григорьев.

В ОП РФ сочли законным и обоснованным приговор Навальному

Блогер вернулся в Россию 17 января. Его задержали в аэропорту Шереметьево, затем отвезли в отдел полиции в Химки, где на следующий день Химкинский городской суд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток.

Отметим, что кроме дела «Ив Роше» у Навального есть еще одна условная судимость — по делу «Кировлеса», которая связана с растратой более 16 миллионов рублей. 

В декабре 2020 года СК РФ возбудил в отношении него новое дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Речь идет о признанном иноагентом НКО «Фонд борьбы с коррупцией» и ряде связанных с ним некоммерческих организаций. Следствие считает, что руководители юридического лица присвоили порядка 356 миллионов рублей из общей суммы пожертвований в 588 миллионов рублей.

В СК полагают, что Алексей Навальный вместе с соратниками потратил эти деньги на личные нужды.

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#суд #навальный #растрата #условный срок

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