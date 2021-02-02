Экс-премьер Украины Гройсман рассказал о "мегаафере" с газом в стране

Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил в интервью "Интерфакс-Украина" о неоправданно завышенной цене на газ в стране.

Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил в интервью "Интерфакс-Украина" о неоправданно завышенной цене на газ в стране.

Политик утверждает, что в октябре 2020 года "Нафтогаз Украины" предлагал всем жителям страны заключить контракт на год по 4,7 гривны за газ.

"Цена на газ сегодня — это такая мегаафера, потому что он был приобретен условно за три-четыре гривны, а людям продают по 6,99 гривен плюс доставка, то есть по 8,5-9 гривен", — заявил он.

Гройсман в недоумении, что могло измениться с октября. Если газ предлагали по цене 4,7 гривны, значит он был именно по такой цене, сказал экс-премьер.

"А куда он делся через два месяца? Что в январе изменилось по отношению к октябрю? Ничего. А почему вы в октябре не приняли решение, чтобы цена газа не превышала, скажем, 4,7 гривны?" — отметил Гройсман.

Политический деятель Украины выразил уверенность, что правительство страны, обязано было повлиять на решение об увеличении стоимости на газ.