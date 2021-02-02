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3:37   2 Февраля 2021
Политика

Уровень доверия американцев к Байдену снизился за неделю

Уровень доверия американцев к Байдену снизился за неделю

Рейтинг действующего президента США Джо Байдена среди избирателей упал на 2%. Об этом свидетельствуют результаты исследования газеты The Hill.

Опрос проводился в онлайн-формате совместно с Исследовательской службой Харриса с 28 по 29 января. Были опрошены 943 зарегистрированных избирателя.

Согласно результатам исследования, работу действующего главы США одобряет 61%, тогда как в период с 21 по 22 января работу президента поддерживали 63% респондентов.

Среди избирателей-сторонников Республиканской партии рейтинг доверия упал с 30% до 24%. Поддержка среди демократов составила 93%, как и в прошлом опросе. Отмечается, что статистическая погрешность исследования составила 3,19%.

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#сша #байден #демократы #республиканцы

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