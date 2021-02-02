Пушков раскритиковал "бездарный курс" Киева на евроассоциацию

Политический курс Киева на евроассоциацию является бездарным и оказывает негативное влияние на экономику Украины, уверен российский сенатор Алексей Пушков.

Политический курс Киева на евроассоциацию является бездарным и оказывает негативное влияние на экономику Украины, уверен российский сенатор Алексей Пушков.

Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш ранее заявила, что ее страна сейчас торгует в минус на внешнеэкономическом рынке. Главными торговыми партнерами украинцев, по ее словам, остаются Россия, Китай и Германия. Слова бывшего министра прокомментировал Пушков.

"Вся бездарность курса киевских властей на евроассоциацию, вся их провинциальность, все непонимание законов торговли и экономики, вся глупость надежд на Европу — все давно уже вышло наружу", — подчеркнул сенатор в Telegram.

Расчет на то, что страны ЕС станут скупать украинские товары, изначально был обречен на провал, отметил политик. Киеву приходится платить за свою недалекость, добавил Пушков.