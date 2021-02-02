"Пророссийская" партия обогнала по популярности на Украине "Слугу народа"

"Пророссийская" политическая сила "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) заняла первое место в рейтинге по популярности действующих на Украине партий.

"Пророссийская" политическая сила "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) заняла первое место в рейтинге по популярности действующих на Украине партий.

Говорят об этом результаты опроса центра "Социальный мониторинг". Если бы сейчас в стране проводились выборы в Верховную раду, то по итогам плебисцита в парламент прошли всего четыре фракции. Среди них ОПЗЖ, которую поддержали 22,6% опрошенных, следом идет "Слуга народа" с 20,7% голосов и завершает тройку лидеров "Европейская солидарность" — 15,6%, передает "Страна.ua".

"Необходимость в досрочном проведении выборов в Раду видят 22,5% опрошенных, "скорее да" — 28,1% респондентов", — сказано в отчете центра.

В конце января депутат Рады от главенствующей партии "Слуга народа" Гео Лерос заявил о намерениях президента Владимира Зеленского баллотироваться на второй срок. Несмотря на оптимизм окружения политика, простые жители негативно восприняли желание главы государства. Некоторые из них даже усомнились в его способности "досидеть свой первый срок".