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2:41   2 Февраля 2021
Общество

Вильфанд пообещал москвичам резкую перемену погоды к концу недели

Вильфанд пообещал москвичам резкую перемену погоды к концу недели

Погода в Москве резко изменится ближе к выходным. На это указал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В первой половине недели температура воздуха в столице, по словам метеоролога, не опустится ниже шести градусов. На выходных ночью ожидается минус 22 градуса, днем — минус 17 градусов.

"Циклон принесет северные потоки воздуха, и будет существенная адвекция холодных воздушных масс. Ночные температуры будут до минус 17 градусов", — пообещал Вильфанд в беседе с НСН.

На следующей неделе в Москве может стать еще холоднее. Пока синоптики не могут сказать, действительно ли температура опустится ниже 25 градусов, добавил научный руководитель Гидрометцентра.

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