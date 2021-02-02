2:41 2 Февраля 2021Общество
Вильфанд пообещал москвичам резкую перемену погоды к концу недели
Погода в Москве резко изменится ближе к выходным. На это указал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Погода в Москве резко изменится ближе к выходным. На это указал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
В первой половине недели температура воздуха в столице, по словам метеоролога, не опустится ниже шести градусов. На выходных ночью ожидается минус 22 градуса, днем — минус 17 градусов.
"Циклон принесет северные потоки воздуха, и будет существенная адвекция холодных воздушных масс. Ночные температуры будут до минус 17 градусов", — пообещал Вильфанд в беседе с НСН.
На следующей неделе в Москве может стать еще холоднее. Пока синоптики не могут сказать, действительно ли температура опустится ниже 25 градусов, добавил научный руководитель Гидрометцентра.