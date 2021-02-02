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1:56   2 Февраля 2021
Политика

Военный назвал Норвегию возможным "полем битвы" в конфликте США и РФ

Военный назвал Норвегию возможным "полем битвы" в конфликте США и РФ

Норвежский военный назвал свою страну вероятным "полем битвы" в случае конфликта между РФ и США, сообщает NRK.

Норвегия выполняет особую роль по защите и поддержке интересов Соединенных Штатов в регионе, так как государство расположено близко к ядерным силам России. Однако, по словам подполковника и преподавателя Академии вооруженных сил Норвегии Турмуда Хейера, это может обернуться для Осло "негативными последствиями", сообщает NRK.

Недавно в Швеции было опубликовано несколько роликов под названием "Когда начнется война". В них Россия была представлена как потенциальный противник в вооруженных конфликтах. При этом пользователи Сети страны не оценили данную видеозапись. Они назвали ее дезинформацией, которую распространяем Швеция.

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